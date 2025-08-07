Milan, si punta Hojlund: emissari rossoneri a Manchester
Milan, si punta Hojlund: emissari rossoneri a Manchester

Edoardo Pettinelli
MILANO
7 Agosto, 15:24
Rasmus Hojlund
Il Milan ha deciso di virare su Rasmus Hojlund del Manchester United per rinforzare l’attacco. Ecco le ultime novità

Il Milan ha ufficializzato Ardon Jashari per il centrocampo ed è vicino a prendere Zachary Athekame come terzino destro. Ora l’obiettivo della società è prendere un rinforzo per l’attacco.

Cambio obiettivo

Per settimane il preferito del Diavolo è stato Dusan Vlahovic, ma ora il club meneghino sembra aver deciso di puntare su Rasmus Hojlund.

Si attendono aggiornamenti

Il Milan ha mandato degli emissari a Manchester per capire come poter prendere il giocatore dello United. La sensazione è che potrebbero esserci degli sviluppi già a partire da sabato e domenica, quando i rossoneri saranno impegnati contro il Leeds e contro il Chelsea.

Cifre

A favorire l’operazione è l’imminente arrivo di Sesko presso il club inglese. Inoltre Hojlund percepisce 3 milioni di euro a stagione, molto di meno rispetto a quanto guadagnato da Vlahovic alla Juve. Il Diavolo vorrebbe prendere il danese in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe essere di 30-35 milioni.

