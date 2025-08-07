Milan, si punta Hojlund: emissari rossoneri a Manchester

Il Milan ha deciso di virare su Rasmus Hojlund del Manchester United per rinforzare l’attacco. Ecco le ultime novità

Il Milan ha ufficializzato Ardon Jashari per il centrocampo ed è vicino a prendere Zachary Athekame come terzino destro. Ora l’obiettivo della società è prendere un rinforzo per l’attacco.

Cambio obiettivo

Per settimane il preferito del Diavolo è stato Dusan Vlahovic, ma ora il club meneghino sembra aver deciso di puntare su Rasmus Hojlund.

Si attendono aggiornamenti

Il Milan ha mandato degli emissari a Manchester per capire come poter prendere il giocatore dello United. La sensazione è che potrebbero esserci degli sviluppi già a partire da sabato e domenica, quando i rossoneri saranno impegnati contro il Leeds e contro il Chelsea.

Cifre

A favorire l’operazione è l’imminente arrivo di Sesko presso il club inglese. Inoltre Hojlund percepisce 3 milioni di euro a stagione, molto di meno rispetto a quanto guadagnato da Vlahovic alla Juve. Il Diavolo vorrebbe prendere il danese in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe essere di 30-35 milioni.