Padovan: “Che bravon Pioli, ha creato una squadra con grande simbiosi”

In esclusiva ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto giornalista Giancarlo Padovan che sul tecnico del Milan Stefano Pioli ha detto: “Non pensavo che Pioli fosse bravo fino a questo punto a creare mentalità, a entrare nella testa dei giocatori. Il Milan è squadra sia a livello tecnico che dirigenziale con una grande simbios i”. Queste le parole in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato il noto giornalista Giancarlo Padovan.

Il Milan ha pubblicato un comunicato sul proprio sito in merito alle giocatrici convocate per l'ultima partita di campionato contro una Juventus Women già campione d'Italia: “La stagione di Serie A Femminile per le rossonere di Maurizio Ganz si chiude con un appuntamento d'indubbio prestigio: la sfida alle campionesse d'Italia. Domani alle 14.30 al Vismara si gioca Milan-Juventus e queste sono le giocatrici convocate per l'ultima giornata di campionato: