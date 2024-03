Owen: “Guler al Milan? Al Real ogni giorno puoi allenarti con i più forti”

Michael Owen, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo 'AS', soffermandosi su Arda Guler

Michael Owen , ex calciatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo 'AS', soffermandosi su Arda Guler , calciatore del Real Madrid finito anche nel mirino del Milan .

"Un’esperienza inestimabile. Ogni giorno puoi allenarti con i giocatori più forti del mondo, puoi giocare insieme a loro in campo, c’è anche la squadra B in cui puoi accumulare minuti. E poi Modric e Kroos non sono eterni, non dureranno per sempre, per cui sicuramente ci sarà la grande opportunità di diventare titolare e avere così una carriera lunga al Real Madrid".