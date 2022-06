Botta e risposta su Osimhen: “L’attaccante piace al Milan? Si, ma…”

Nel corso del programma Il Processo su la 7 Gold si è parlato di calciomercato. Sentite una clamorosa indiscrezione

"A me risulta che ci sarebbe un clamoroso interessamento del Milan per Victor Osimhen".Queste le parole di Fabio Santini. Pronta la risposta di Tiziano Crudeli il quale ha subito controbattuto dicendo: " A me risulta che al diavolo il calciatore piaccia, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di cederlo a una squadra italiana. La notizia è questa o resta al Napoli oppure va all'estero". Insomma, Tiziano Crudeli, giornalista di dichiarata fede rossonera non ha alcuna intenzione di illudere i tifosi rossoneri circa un possibile sbarco a Milano di Victor Osimhen. Da qui la pronta risposta nei confronti di Fabio Santini.

Dopo l'ottima stagione di Gianluca Caprari ecco che non si placano le voci riguardanti il suo futuro. A parlare di un suo possibile approdo in una big è stato l'ex arbitro Andrea Romeo che ai microfoni dell'Arena ha detto: "Il migliore dell'Hellas Verona? Secondo me è stato Gianluca Caprari. Da giovane era una promessa e nel suo primo campionato all’Hellas Verona ha fatto cose da grande giocatore. Non per niente Roberto Mancini lo ha convocato in Nazionale". Queste le parole dell'ex arbitro Andrea Romeo che ai microfoni dell'Arena ha parlato di Gianluca Caprari.