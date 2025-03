Orlando: “Allegri al Milan? No, invece punterei su di lui…”

Massimo Orlando ha parlato dell’interesse mostrato dal Milan per Massimiliano Allegri. Ecco il suo pensiero a riguardo

L’ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio per parlare del futuro allenatore del Milan .

Sull’interesse per Allegri: "No Allegri al Milan perché c'è Conte libero e andrei su di lui".

Invece su Mancini: ​​​​​​​"No, non mi piace neanche come allenatore, lo vedo meglio come selezionatore. Se davvero fosse libero Conte a fine anno, punterei su Conte. E se fossi nella Juve punterei su Gasperini".