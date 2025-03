Milan News – Addio Leao, colpo di scena: “Al suo posto arriva…” | Calciomercato

Come ogni stagione, il nome di Rafael Leao è sempre tra i più chiacchierati in casa Milan, anche per quanto riguarda il fronte del calciomercato. Il portoghese, nonostante le sue prestazioni altalenanti, è comunque sempre tra i giocatori rossoneri più decisivi. E anche le big europee se ne sono accorte da un bel pezzo. Per questo motivo la prossima estate vari top club torneranno a bussare alla porta del Milan per Leao. Il Barcellona - con Joge Mendes come alleato - lo corteggia da tempo ormai immemore, mentre il Bayern Monaco e il PSG osservano da lontano. Negli ultimi tempi invece si sono fatte molto forti le voci su alcune squadra di Premier League. In particolare, Chelsea e Liverpool sarebbero pronte a sferrare un assalto concreto in vista del mercato estivo. Ma c'è anche un altro dettaglio da non trascurare in tutto questo.