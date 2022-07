In arrivo a Milanello, Origi si allenerà a parte: svelato il motivo!

Niente da fare. L'avventura a Milano non è iniziata al meglio per Origi. Prima i problemi per il suo sbarco, ora un nuovo grattacapo!

Redazione Il Milanista

Era ora! Dopo mille peripezie Divock Origi in questi giorni è sbarcato a Milano ed ha svolto le tanto attese visite mediche. I tifosi hanno aspettato per quasi tutto giugno questo momento, ma finalmente è arrivato. Divock Origi è un neo calciatore del Milan… ma non ancora ufficialmente. Già perché per l'ufficialità definitiva bisogna ancora aspettare qualche giorno, purtroppo. Di più, il belga sarebbe dovuto essere presente in ritiro quest'oggi con il suo nuovo club, ma a causa di qualche intoppo burocratico, la sua presenza è stata rinviata. Il tutto in accordo con la dirigenza. Insomma, i tifosi dovranno pazientare ancora qualche giorno e potranno vedere il loro nuovo pupillo all'opera.

Il centravanti di cui aveva un enorme bisogno Pioli, chiamato al grande salto: questo è Divock Origi. I troppi anni passati in quel di Liverpool all'ombra di mostri sacri del calibro di Mané, Salah e Firmino ne hanno condizionato la sua ascesa nel calcio europeo. Cresciuto al Lille, una volta sbarcato ad Anfield si aspettava che fosse in grado di sobbarcarsi sulle spalle tutto il peso dell'attacco dei Reds. Così purtroppo non è stato - il prestito al Wolfsburg ne è la conferma. Il centravanti però, si è fatto valere come ottimo ricambio a partita in corso: numerosi i gol segnati da subentrato (su tutti, impossibile dimenticare la doppietta rifilata al Barcellona in semifinale di Champions League). Ora al Milan è chiamato a svoltare definitivamente la sua carriera: a 27 anni è arrivato il suo momento, ora o mai più.

Il classe 1995 a breve dovrà presenziare nel centro sportivo di Milanello. I supporters non vedono l'ora. Per vederlo però insieme ai suoi nuovi compagni c'è bisogno di tempo. Il belga infatti è reduce da un infortunio piuttosto serio che gli ha fatto perdere l'ultima parte della stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Origi dovrà allenarsi a parte per circa una decina di giorni e poi sarà completamente a disposizione del tecnico.