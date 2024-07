Ordine: “55 milioni per Zirkzee, contro i 13 di Morata sono un buon motivo”

Questa mattina su Il Corriere dello Sport , il giornalista Franco Ordine ha parlato di Alvaro Morata , divenuto il principale obiettivo per l'attacco del Milan : " È già stato nel calcio italiano, ad alto livello, nella Juve finalista di Champions con Allegri. Di quest’ultimo il giudizio è il seguente: «Alvaro fa gol nelle sfide importanti». Secondo requisito: è un professionista esemplare. E come dice Arrigo Sacchi in questi casi: «Io mi informavo soprattutto sulla testa del giocatore, perché i piedi potevo accomodarli!». Ecco, per Morata sei sicuro di introdurre nella cesta dello spogliatoio una mela sana ".

Continua Ordine nella sua valutazione: "Altro spunto: Morata sta disputando da capitano della Spagna l’europeo tedesco. A 31 anni è uno di quegli esponenti esperti, capaci di rappresentare una leadership silenziosa. Infine c’è il costo dell’operazione: 55 milioni (per Zirkzee) contro 13 di clausola (per Morata) sono più di un buon motivo per quei club che rispettano i conti e il bilancio perché - come ricordò proprio lo stesso Arrigo - chi vince aumentando i debiti è come se barasse. Resta da soddisfare l’ultimo capitolo della questione: il gradimento della tifoseria".