Ordine: “Vlahovic meglio di Hojlund per il Milan, vi spiego perché…”

Il giornalista Franco Ordine ha fatto il punto sul mercato del Milan ai microfoni di Radio Radio.
Sulla nuova stagione
“Non si può fare il paragone con l’anno scorso. Il Milan era arrivato ottavo con una serie inenarrabile di errori, scelte sbagliate, di comportamenti inadeguati.”
Obiettivo Champions League
“Un’impresa non impossibile ma ci si deve impegnare. Napoli e Inter sono nettamente davanti, quindi mancano due posti e non c’è da essere super ottimisti”.
Sulla difesa
“Tutto dipende dalla capacità di Allegri di migliorare l’organizzazione difensiva. L’anno scorso il Milan ne ha presi 69 tra tutte le competizioni, di cui 43 in campionato. Devono diventare 33-34 per entrare in Champions”.
Vlahovic o Hojlund per l’attacco?
“Tutta la vita Vlahovic dal punto di vista dei gol. Ho sempre pensato che i centravanti vadano valutati sull’almanacco Panini. Basta scorrere le sue cifre per capire se è uno che fa gol oppure no”.