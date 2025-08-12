Ordine: “Vlahovic meglio di Hojlund per il Milan, vi spiego perché…”
Home > Ultime notizie

Ordine: “Vlahovic meglio di Hojlund per il Milan, vi spiego perché…”

Edoardo Pettinelli
MILANO
12 Agosto, 17:59
Calciomercato Milan, news su Vlahovic.
Franco Ordine ha commentato le mosse di mercato del Milan per il prossimo anno e ha consigliato il club sul nuovo attaccante

Il giornalista Franco Ordine ha fatto il punto sul mercato del Milan ai microfoni di Radio Radio.

Sulla nuova stagione

Non si può fare il paragone con l’anno scorso. Il Milan era arrivato ottavo con una serie inenarrabile di errori, scelte sbagliate, di comportamenti inadeguati.”

Obiettivo Champions League

Un’impresa non impossibile ma ci si deve impegnare. Napoli e Inter sono nettamente davanti, quindi mancano due posti e non c’è da essere super ottimisti”.

Sulla difesa

Tutto dipende dalla capacità di Allegri di migliorare l’organizzazione difensiva. L’anno scorso il Milan ne ha presi 69 tra tutte le competizioni, di cui 43 in campionato. Devono diventare 33-34 per entrare in Champions”.

Vlahovic o Hojlund per l’attacco?

Tutta la vita Vlahovic dal punto di vista dei gol. Ho sempre pensato che i centravanti vadano valutati sull’almanacco Panini. Basta scorrere le sue cifre per capire se è uno che fa gol oppure no”.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 12 Agosto, 17:28
Milan, profetiche le parole di Allegri su De Winter: ecco cosa disse!
Hanno un sapore profetico le parole rilasciate da Allegri anni fa su De Winter, ora nuovo difensore del Milan
Stefania Palminteri - 12 Agosto, 16:57
Milan, De Winter è arrivato in città: visite mediche e poi la firma
Giulia Benedetti - 12 Agosto, 16:26
UFFICIALE – Warren Bondo passa alla Cremonese: il comunicato
Stefania Palminteri - 11 Agosto, 19:21
L’ex Milan Donnarumma rompe col PSG
Giulia Benedetti - 11 Agosto, 15:59
Milan, si chiude per De Winter: ecco quando sosterrà le visite mediche
Stefania Palminteri - 11 Agosto, 15:28
Milan, giovedì Estupiñan, Jashari e Terracciano saranno allo store in via Dante
Lorenzo Focolari - 11 Agosto, 14:57
Gimenez: “Feeling con Allegri positivo, Modric un’ispirazione. Sulla concorrenza…”
x