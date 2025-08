Ordine: “Plebiscito per il ritorno di Galliani, questi i motivi…”

Franco Ordine ha commentato la notizia di un possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan. Ecco il suo pensiero

Il giornalista Franco Ordine ha parlato nel corso del suo editoriale per MilanNews.it del possibile ritorno di Adriano Galliani al Milan.

Plebiscito favorevole

“Improvvisamente è spuntato dai social un plebiscito per Adriano Galliani. Nato sull’onda emotiva di un incontro avvenuto in Versilia, è diventato argomento di dibattito e si è trasformato in una campagna mediatica per una serie di motivi che proverò qui a sintetizzare”.

Due motivi

“Il primo: perché si riconosce all’attuale Milan una carenza gravissima in fatto di rappresentanza politica (in Lega, Figc e settore arbitrale). Il secondo: perché dopo l’avvenuta cessione di Fininvest del Monza calcio al fondo guidato da un nuovo gruppo dirigente, Adriano Galliani è in uscita dal club della sua infanzia di tifoso e sarebbe un peccato mortale non approfittare della sua esperienza e del suo carisma ritagliandogli un ruolo del genere all’interno del Milan coprendo così quel vuoto”.

Ultima motivazione

“Terzo e ultimo motivo: perché la comunicazione di Paolo Scaroni, voluta o non voluta, diventa puntualmente una sorta di “mina vagante” come gli è capitato di recente in occasione dell’ultima assemblea di Lega serie A con quella frase su Jashari“.