Milan, Furlani blocca Liberali-Catanzaro: c’entra il Torino

Il Milan blocca la cessione di Mattia Liberali al Catanzaro: si inserisce il Torino con un’offerta più vantaggiosa.

Tutto faceva pensare fosse tutto fatto per il trasferimento del giovane Mattia Liberali al Catanzaro: visite mediche già effettuate e per oggi era prevista la partenza del giocatore verso la Calabria. Tuttavia, secondo quanto riportato da Schira, nelle ultime ore si sarebbe inserito il Torino nella corsa per il talento rossonero e avrebbe scombinato le carte in tavola.

Inserimento last-minute del Torino

La differenza tra le due proposte è sostanziale. Il Catanzaro offre un’operazione di trasferimento definitivo a titolo gratuito, con il 50% sulla futura rivendita del giocatore destinato al Milan. Il Torino, invece, sarebbe disposto a offrire la stessa formula ma con l’aggiunta di un indennizzo di circa un milione di euro al Milan per il trasferimento.

A questo punto l’amministratore delegato Giorgio Furlani avrebbe deciso di bloccare la trattativa ormai definita con il Catanzaro, mostrando una chiara preferenza per la proposta granata.

Resta ora da capire come si evolverà la situazione: il giocatore, infatti, preferirebbe il Catanzaro, dove avrebbe maggiori possibilità di giocare con continuità. Al Torino, invece, rischierebbe di partire dietro nelle gerarchie, come semplice alternativa.