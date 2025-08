Milan, Bondo per il momento dice no alla Cremonese

Il Milan valuta le uscite a centrocampo: la Cremonese vuole Bondo in prestito, ma il giocatore per ora rifiuta. Musah resta in stand-by.

Il Milan continua a lavorare su entrate e uscite, e con l’acquisto di Jashari ormai imminente, il reparto di centrocampo potrebbe presto contare ben sette giocatori. I nomi più in bilico sono quelli di Bondo e Musah: è probabile che uno dei due lasci il club durante questa sessione di mercato.

Cremonese interessata, ma Bondo vorrebbe restare

Su Musah, al momento, tutto è fermo: nessun club si avvicina ai quasi 30 milioni richiesti dal Milan. Diverso il discorso per Bondo, su cui c’è un forte interesse da parte della Cremonese, che propone un prestito secco, opzione gradita al Milan. I rossoneri vedrebbero positivamente un anno in Serie A per il giocatore, con la possibilità di riaverlo più pronto nella prossima stagione.

Il problema, però, è che l’operazione non convince per ora il giocatore. Arrivato a gennaio, Bondo vorrebbe restare per provare a giocarsi le sue carte in maglia rossonera, senza accettare subito una nuova partenza. Vedremo quali saranno i prossimi sviluppi.