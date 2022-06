Ordine: “Una cosa è sicura: Elliot e Maldini si detestano cordialmente”

"Domani 30 giugno scade il contratto di Maldini. Allo stato dell’arte Maldini e Massara hanno spedito a Elliott la bozza firmata con le loro 'correzioni' che tarda ad arrivare controfirmata dall’ad Gazidis. In sintesi: Elliott tarda a ingoiare il rospo. Di sicuro resistono alcune verità, scomode e inconfessabili: Elliott e Maldini ormai si detestano cordialmente. Il rinvio delle firme è legato a qualche richiesta di Maldini su cui Elliott (e probabilmente anche Cardinale) non transige. Con tali premesse, anche in vista del cambio effettivo di proprietà, il cielo sopra Milanello non promette niente di buono ". Queste le parole in esclusiva al Giornale dove ha parlato il noto giornalista Franco Ordine il quale si è espresso sul rinnovo di Paolo Maldini.

Intervenendo in esclusiva ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio ha parlato anche il noto agente ed ex calciatore Massimo Briaschi il quale sulla sessione estiva di calciomercato che sta per prendere il via il primo luglio ha detto: "Per ora tante parole, come sempre si aspetta, ma i grandi colpi arriveranno. A livello degli attaccanti si devono sbloccare delle situazioni, Marotta deve cedere qualche punta per poi fare ciò che ha nei programmi".