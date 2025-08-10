Ordine: “Cessione Thiaw capolavoro economico, ma se il Milan cambia…”
Home > Ultime notizie

Ordine: “Cessione Thiaw capolavoro economico, ma se il Milan cambia…”

Edoardo Benedetti
MILANO
10 Agosto, 09:41
Malick Thiaw, difensore Milan
Franco Ordine ha commentato la cessione di Malick Thiaw al Newcastle e in generale il mercato condotto dal Milan

Nel corso del suo editoriale sul Corriere dello Sport-Stadio, il giornalista Franco Ordine ha fatto il punto sul mercato del Milan.

Sulla cessione di Thiaw

Malick Thiaw, tedesco, difensore centrale, 24 anni appena compiuti, è in partenza per Newcastle alla cifra, notevolissima, di 40 milioni complessivi. È una mossa sul mercato del Milan che segna una svolta sotto i due profili, finanziario innanzitutto e poi tecnico”.

Gran colpo

Prima osservazione: fu un colpo di fortuna il no pronunciato dal diretto interessato alla proposta del Como (25 la valutazione di quei giorni). Seconda riflessione: con la sua partenza bisognerà investire la somma sul mercato per completare il quartetto dei difensori centrali e l’obiettivo sembra essere il giovanissimo Leoni”.

Riflessione sul Milan

Se un team, come il Milan, continua a cambiare, durante ogni sessione di calcio-mercato, dai 10 ai 12 calciatori in rosa con un turnover così massiccio, risulta complicato strutturare una squadra che è fatta anche di conferme, di gente che conosce perfettamente idee e schemi dello staff tecnico. È vero: Allegri e i suoi collaboratori sono appena arrivati a Milanello ma è altrettanto documentato che una squadra che si appresta a cambiare 5-6 titolari del proprio schieramento titolare sui 10 di movimento ha bisogno di tempo per diventare gruppo, cementare intese e rapporti personali”.

Difficile fermare questi trasferimenti

Allegri, può anche provare a “blindare” un calciatore ma se l’interessato e soprattutto i suoi agenti, ingolositi dalla convenienza economica dell’operazione, sottoscrivono il proprio assenso al trasferimento allora diventa difficile per chiunque dire no. E in questi giorni abbiamo sotto gli occhi la vicenda Lookman che ne è plastica conferma”.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 10 Agosto, 15:20
LIVE Chelsea-Milan 4-1: finisce con una sconfitta l’ultima amichevole dei rossoneri
Seguiamo assieme il live di Chelsea vs Milan, partita amichevole in questa pre season. Alle ore 16 si parte
Matteo Benedetti - 10 Agosto, 14:50
Chelsea-Milan: ecco le formazioni ufficiali dell’amichevole!
Stefania Palminteri - 10 Agosto, 11:58
Milan, trattativa vicino alla chiusura per Athekame: quando arriva
Lorenzo Focolari - 10 Agosto, 11:25
Milan, lo United si è convinto ma Hojlund no: le ultime sull’attaccante
Riccardo Focolari - 10 Agosto, 10:52
Milan, la dirigenza riflette: ecco quanto serve per Leoni e Comuzzo
Edoardo Pettinelli - 10 Agosto, 10:16
Milan, debutta oggi Modric: esordio dal 1’ minuto contro il Chelsea
Stefania Palminteri - 10 Agosto, 09:08
Milan, priorità trovare un difensore centrale: tre piste in Italia
x