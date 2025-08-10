Ordine: “Cessione Thiaw capolavoro economico, ma se il Milan cambia…”

Franco Ordine ha commentato la cessione di Malick Thiaw al Newcastle e in generale il mercato condotto dal Milan

Nel corso del suo editoriale sul Corriere dello Sport-Stadio, il giornalista Franco Ordine ha fatto il punto sul mercato del Milan.

Sulla cessione di Thiaw

“Malick Thiaw, tedesco, difensore centrale, 24 anni appena compiuti, è in partenza per Newcastle alla cifra, notevolissima, di 40 milioni complessivi. È una mossa sul mercato del Milan che segna una svolta sotto i due profili, finanziario innanzitutto e poi tecnico”.

Gran colpo

“Prima osservazione: fu un colpo di fortuna il no pronunciato dal diretto interessato alla proposta del Como (25 la valutazione di quei giorni). Seconda riflessione: con la sua partenza bisognerà investire la somma sul mercato per completare il quartetto dei difensori centrali e l’obiettivo sembra essere il giovanissimo Leoni”.

Riflessione sul Milan

“Se un team, come il Milan, continua a cambiare, durante ogni sessione di calcio-mercato, dai 10 ai 12 calciatori in rosa con un turnover così massiccio, risulta complicato strutturare una squadra che è fatta anche di conferme, di gente che conosce perfettamente idee e schemi dello staff tecnico. È vero: Allegri e i suoi collaboratori sono appena arrivati a Milanello ma è altrettanto documentato che una squadra che si appresta a cambiare 5-6 titolari del proprio schieramento titolare sui 10 di movimento ha bisogno di tempo per diventare gruppo, cementare intese e rapporti personali”.

Difficile fermare questi trasferimenti

“Allegri, può anche provare a “blindare” un calciatore ma se l’interessato e soprattutto i suoi agenti, ingolositi dalla convenienza economica dell’operazione, sottoscrivono il proprio assenso al trasferimento allora diventa difficile per chiunque dire no. E in questi giorni abbiamo sotto gli occhi la vicenda Lookman che ne è plastica conferma”.