Milan, le top news di giornata

Milan a lavoro tra campo e calciomercato: ecco di seguito tutte le ultime novità riguardanti il mondo rossonero

Sta per finire la tournèe estiva del Milan. Oggi pomeriggio alle 16 ore italiane i rossoneri saranno impegnati nell’amichevole contro il Chelsea a Londra. Il match sarà visibile su DAZN.

Queste le probabili formazioni

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Gittens, Palmer, Neto; Joao Pedro.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Dutu, Tomori, F.Terracciano; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Modric, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao.

Leeds-Milan

Ieri pomeriggio invece il Milan ha affrontato a Dublino il Leeds. L’amichevole è terminata sul risultato di 1-1. Durante il primo tempo è andato a segno Santiago Gimenez per il Diavolo, mentre nel secondo tempo gli ha risposto Stach. Si è vista una partita accesa e ricca di occasioni.

Difensore

La dirigenza meneghina è chiamata ora a trovare un rinforzo in difesa. Nella lista di Tare spiccano i nomi di Giovanni Leoni del Parma e quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina. I due centrali costano più di 30 milioni di euro.