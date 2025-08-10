Milan, priorità trovare un difensore centrale: tre piste in Italia
Milan, priorità trovare un difensore centrale: tre piste in Italia

Stefania Palminteri
MILANO
10 Agosto, 09:08
Tare e Allegri
Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale che possa sostituire il partente Thiaw. In Italia si seguono tre piste

È tutto fatto per la cessione di Malick Thiaw al Newcastle. Nelle ultime ore è arrivata la tanto attesa offerta che porterà ben 40 milioni nelle casse del Milan.

Addio vicino

Il difensore ha sostenuto ieri l’amichevole contro il Leeds e subito dopo negli spogliatoi ha salutato i suoi compagni. Ora il tedesco dovrà sostenere le visite mediche con il club inglese.

Principale indiziato per sostituirlo

La priorità della dirigenza è trovare subito un sostituto. Il preferito continua a essere Giovanni Leoni del Parma. Su di lui c’è anche la forte concorrenza dell’Inter, che però non può prenderlo prima di cedere altri due elementi. Per lui il Parma ha già respinto offerte da 35 milioni provenienti dall’esterno, mentre il giocatore vuole rimanere in Serie A.

Alternative

Come alternative piacciono Koni De Winter del Genoa e Pietro Comuzzo della Fiorentina. Da non escludere altre piste estere.

