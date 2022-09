Ordine: ” Hanno investito l’ 85% del budget per Charles, ma serviva altro…”

Ospite ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24, Franco Ordine non ha gradito l'atteggiamento del PSG nella trattativa per Skriniar: "L’Equipe nelle ultime ore aveva cominciato a bombardare dicendo che riprendeva la trattativa PSG-Skriniar quindi questo vuol dire che un tentativo c’è stato. La cosa che mi sorprende ancora di più è che abbiano specificato che la trattativa anziché riservarla agli addetti ai lavori, sarebbe stata gestita dal presidente del PSG in persona. Il che vuol dire far fare una brutta figura al presidente dell’ECA visto l’esito negativo. Questo mi sorprende dal punto di vista della comunicazione. Francesco Acerbi, invece, va benissimo per l’Inter. È una persona molto ‘tosta’".