Ordine:” Il calcio diventi virtuoso se vuole i soldi dei contribuenti”

Franco Ordine, noto giornalista italiano è intervenuto nel Giornale per parlare degli aiuti che vorrebbero ricevere le società dal Governo.

Le società di calcio italiano vivono da anni sul filo del rasoio. Bilanci costantemente in rosso (con pochissime eccezioni, tra cui Atalanta e Napoli in particolare) affidati alle plusvalenze sullo scambio dei giocatori come unico salvagente ad aggiustare in parte i conti in profondo rosso. Come documenta l’ultimo report annuale della Figc e di Pwc sul calcio italiano professionistico (serie A B e C) nelle ultime 5 annate dal 2014 al 2019, quindi pre-Covid, le perdite cumulate sono state comunque di 1,6 miliardi.