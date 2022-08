Giroud: “Avevo bisogno di giocare, sono felice di aver segnato”

Questa sera alle ore 20:45 allo stadio San Siro di Milano è andata in scena la gara fra il Milan di Stefani Pioli ed il Bologna di Sinisa Mihajlovic. La prima frazione di gioco è stata dominata dai rossoneri. Nella prima di De Ketelaere dal 1', il giocatore belga si fa apprezzare per la personalità mostrata e per l'assist a Leao per la rete del vantaggio rossonero. Mentre la squadra bolognese non è riuscita a creare particolari pericoli alla retroguardia difesa. Il raddoppio è arrivato al 58' minuto del secondo tempo grazie alla rete di Olivier Giroud, su assist del solito Rafael Leao. I rossoneri quindi hanno raccolto tre punti importantissimi dopi il passo falso di Bergamo.