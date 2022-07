Olivier Giroud inserito tra i 50 candidati del Golden Foot 2022

Olivier Giroud, attaccante del Milan campione d'Italia in carica, è stato inserito tra i 50 candidati per la conquista del Golden Foot 2022

Olivier Giroud , attaccante del Milan campione d'Italia in carica, è stato inserito tra i 50 candidati per la conquista del Golden Foot 2022 : lo ha comunicato la direzione del prestigioso premio attraverso i propri canali ufficiali. Giroud, autore di 14 gol nell'ultima stagione con i rossoneri, la sua prima con la maglia del Milan, dovrà sfidare rivali prestigiosi pur di arrivare a mettere le mani sull'ambito riconoscimento: da Karim Benzema a Lionel Messi , passando per Robert Lewandowski , Sadio Mané e Thomas Müller .

Uno dei leader indiscussi della grande cavalcata rossonera è Olivier Giroud, centravanti milanista. Il francese è arrivato la scorsa estate da Londra, sponda Blues. In pochi mesi ha conquistato il cuore di tutti i tifosi rossoneri il quale ad oggi lo acclamano. In questa stagione si è conteso il posto con Zlatan Ibrahimovic, risultando sempre decisivo. Ricordiamo ad esempio la doppietta rifilata ai cugini nerazzurri nel derby della Madonnina. Anche dalle prime amichevoli estive arrivano ottime notizie sulle condizioni di Olivier. Il numero nove dei Diavoli è stato l'uomo copertina dell' ultimo match, dove ha siglato una doppietta. Bisognerà quindi avvertire Origi, che il centravanti ex Chelsea non scherza e non intende perdere il posto da titolare.