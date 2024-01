Milan, Oettle: “Molto orgogliosi di accogliere CFI Financial Group”

Il Milan ha reso nota una nuova partnership con CFI Financial Group, piattaforma di online trading. Le parole del Chief Commercial Officer

Mentre la squadra si prepara per il match verso l'Udinese, la società è sempre attiva sul fronte commerciale. Sul sito ufficiale, il Milanha reso nota una nuova importante partnership. Il comunicato ufficiale: "AC Milan è orgoglioso di annunciare l'avvio della partnership con CFI Financial Group, piattaforma di online trading leader nella regione MENA con sede a Dubai, Emirati Arabi Uniti. Questa collaborazione con CFI, nuovo Official Online Trading Partner dei rossoneri, arricchisce ulteriormente la famiglia dei Global Partner del Milan, sottolineando l'impegno comune verso la costante ricerca di eccellenza e innovazione [...]".

Queste le parole di Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan: "Siamo molto orgogliosi di accogliere CFI Financial Group tra i Global Partner di AC Milan. Questa è una collaborazione che andrà oltre i tradizionali confini di una sponsorizzazione, a testimonianza di una visione comune di eccellenza e progresso.

La partnership con CFI Financial Group è un'ulteriore dimostrazione della rilevanza globale di AC Milan, con la nuova sede di Casa Milan Dubai che gioca un ruolo fondamentale nella coltivazione di nuove relazioni in Medio Oriente, come quella appena annunciata." (acmilan.com)

