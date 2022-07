Nuovo stadio: presentati al comune nuovi documenti

In attesa di un incontro – che si terrà a Roma , per stabilire calendario e modalità del dibattito pubblico sul nuovo stadio di San Siro.

In attesa di un incontro – che si terrà a Roma il prossimo 26 luglio – per stabilire calendario e modalità del dibattito pubblico sul nuovo stadio di San Siro, Milan e Inter nei giorni scorsi hanno iniziato ad inviare a Palazzo Marino, informalmente, alcuni documenti.

Lo riporta La Repubblica, sottolineando in particolar modo una bozza del Piano economico finanziario aggiornato che dà un quadro del rapporto costi e ricavi sul progetto della nuova casa dei due club. Un documento che non dovrebbe allontanarsi troppo dalla vecchia versione. Lunedì, invece, sarà la volta di una bozza del Piano di fattibilità tecnico economica.

Intanto, il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon sta confezionando una serie di interviste alla città: «In queste settimane stiamo parlando con una settantina di soggetti tra associazioni, comitati, gruppi di interesse e istituzioni per avere un quadro delle esigenze e delle priorità di tutti. È un’attività propedeutica fondamentale per capire come strutturare il dibattito».