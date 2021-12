Nuovo Stadio Milan-Inter, alcuni comitati contrastano il progetto

Il progetto per il nuovo stadio di Milan e Inter è stato affidato a Populous. Ma alcuni comitato hanno fatto ricorso al Tar per opporsi.

Redazione Il Milanista

Si è concluso con una vittoria il girone di andata del Milan. Rossoneri che consolidano il secondo posto in classifica, a quattro punti di distanza dai cugini nerazzurri. Le due società di Milano, oltre a giocarsi lo scudetto, stanno lavorando al progetto del nuovo stadio. Sono impegnate con Populous per finalizzare, nelle prossime settimane, i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del nuovo impianto sportivo. L'iter sarà ancora lungo, ma le squadre si augurano di poter giocare nel nuovo stadio per il 2026/2027. Nonostante il Comune di Milano abbia accettato il progetto, ci sono dei comitati che si oppongono con decisione.

I principali sono "Coordinamento San Siro" e "Sì Meazza", che vogliono fare di tutto per ostacolare i piani delle due società calcistiche. I due comitati hanno avviato la procedura per un ricorso al Tar contro la delibera di pubblico interesse emanata dalla Giunta del Comune di Milano il 5 novembre 2021. Gli avvocati sono in azione e la documentazione va depositata entro il 4 gennaio. Occorre ora raccogliere le firme delle adesioni che dovranno essere autenticate da un legale.

Il comitato "Sì Meazza" ha anche deciso di rivolgersi alla Commissione Europea per la Concorrenza contro la delibera che ha decretato il pubblico interesse del progetto stadio di Milan e Inter, in quanto rappresenterebbe un aiuto pubblico a due SpA tale da turbare la libera concorrenza. Il "Corriere della Sera" riporta anche che è arrivato il via libera dal ministero alla richiesta, formulata dal Verde Carlo Monguzzi, di far partire il dibattito pubblico che, per opere sopra i 300 milioni di euro, è obbligatorio.