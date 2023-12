Nuovo stadio, Gazzetta: “Avanti con San Donato, ok della Regione”

Il Milan in queste settimane è attivo su più fronti. Oltre al mercato di gennaio , il club sta lavorando anche al progetto del nuovo stadio . L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione.

La Rosea titola così: " Avanti a San Donato, ok dalla Regione. Ora le decisioni su nome e la struttura ". Il club rossonero ormai da tempo ha puntato sull' area San Francesco a San Donato e vorrebbe accelerare i tempi. La società ha l' appoggio della Regione Lombardia . Nelle prossime settimane sono attese invece le decisioni su naming rights e struttura esterna .

Il progetto non prevede solo uno stadio da circa 70mila posti . Ci saranno infatti anche la sede del club, un'arena musicale, un teatro da 3mila spettatori, hotel, ristoranti, store, negozi . Si tratterà quindi di un'area vivibile 7 giorni su 7.

