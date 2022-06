Noa Lang: “Le mie dichiarazioni? Sono uno showman, dico ciò che penso”

Il Milan ha da poco concluso il campionato che lo ha visto trionfare all’ultimo e che gli ha permesso di conquistare il 19esimo scudetto della propria storia. Ora la squadra si sta riposando in attesa dell’inizio del ritiro estivo, mentre la società rossonera è al lavoro per trovare i giusti rinforzi per la rosa. Tra i nomi emersi negli ultimi tempi c’è con sempre più insistenza quello di Noa Lang . Il giocatore del Club Brugge viene monitorato da vicino perché sarebbe una valida sostituzione a Messias e Saelemaekers, che quest’anno non hanno molto convinto mister Pioli.

Ieri Noa Lang è tornato a rilasciare delle interviste ai media, spiegando quale fosse il significato delle sue parole della scorsa settimana. Il giovane ha spiegato di aver messo in risalto se stesso e il suo carattere. Vediamo insieme le dichiarazioni rilasciate al termine della gara di Nations League contro il Galles, durante la quale ha giocato ben 90’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Per me è stata un’occasione per mettermi in mostra contro un avversario tosto quella di stasera. Chiaramente non è stata la mia miglior partita. Ma abbiamo vinto ed è l’unica cosa che conta. Si, molte persone possono ridere delle cose che dico. Ma io sono così. Sono un po’ uno showman. Come ho detto, sono sempre me stesso e dico quello che penso. Sarebbe noioso se tu non potessi essere te stesso, non è vero?”.