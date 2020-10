Nuova diga a centrocampo: Tonali-Krunic

MILANO – Questo pomeriggio il Milan affronterà, tra le mura amiche di San Siro, lo Spezia. Tuttosport, in edicola oggi, titola “Tonali-Krunic nuova diga” e scrive “Tanti cambi solo la difesa resta la stessa. Kessié e Bennacer potrebbero rifiatare, così come Calhanoglu. Senza Ibra e Rebic, in attacco dovrebbe giocare Colombo“.