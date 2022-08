Vediamo tutti i numeri della vittoria di ieri dei rossoneri

Ieri i rossoneri hanno vinto al debutto stagionale in Serie A contro l'Udinese. Vediamo i numeri della partita di San Siro

Redazione Il Milanista

“Di debutto in debutto: il Milan ne fa 4 (a 2) all'esordio stagionale per battere l'Udinese. L'ultima partita di campionato a vedere i rossoneri segnare un poker di reti a San Siro era stata la prima partita casalinga della scorsa stagione, quel Milan-Cagliari che portò il ritrovato abbraccio dei tifosi. Questa è stata la prima stagionale da Campioni d'Italia in carica, una partita che ha prodotto anche i seguenti numeri”.

I numeri della sfida di ieri

“1- Era dall'agosto 2010, contro il Lecce, che il Milan non segnava almeno quattro gol nel match d'esordio stagionale in Serie A. Questa è solo la seconda volta che accade in questo secolo per i rossoneri.

2- Il Milan ha vinto all'esordio stagionale in tutti gli ultimi tre campionati di Serie A: non gli accadeva da metà anni '90 (10 successi di fila alla prima tra il 1987 e il 1996).

3- Per la prima volta dalla Serie A 1991/92 sono stati realizzati tre gol nei primi 15 minuti di una gara alla prima giornata di campionato (Cagliari-Sampdoria in quel caso)”.

Gli altri numeri del match di ieri

“4- 150ª presenza in Serie A, tutte con il Milan, per Davide Calabria.

5- Theo Hernández ha trasformato due dei tre rigori calciati in Serie A: da quando veste la maglia rossonera il terzino francese ha segnato 19 gol in campionato.

6- Brahim Díaz ritrova il gol in Serie A che gli mancava dal 25 settembre 2021, contro lo Spezia. Cinque degli otto gol del trequartista spagnolo nel campionato italiano sono arrivati tra agosto e settembre.

7- Ante Rebić ha ritrovato il gol a San Siro in Serie A per la prima volta dopo 482 giorni: l'ultima volta prima di oggi era stata contro il Genoa il 18 aprile 2021.

8- Tre delle quattro marcature multiple di Rebić in Serie A sono arrivate in casa, due delle quali contro l'Udinese (l'altra a gennaio 2020)”. Questo il comunicato ufficiale del Milan in merito.