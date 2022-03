Novellino: “Milan squadra favorita per lo Scudetto, Ibra e Giroud fantastici”

Il tecnico Walter Novellino ha parlato del Milan e della corsa Scudetto. Sentite le se parole a Radio Deejay

Redazione Il Milanista

In esclusiva a Radio Deejay ha parlato il tecnico della Juve Stabia Walter Novellino che ha detto la sua sulla corsa Scudetto. "Lo Scudetto lo vince il Milan: Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud sono fantastici, stanno aiutando i giovani a fare le giocate, basti pensare al rendimento di Rafael Leao. C'è anche l'Inter, ma ora è in difficoltà". Queste le parole del tecnico della Juve Stabia Walter Novellino in esclusiva a Radio Deejay sulla corsa Scudetto.

Anche l'ex rossonero Luca Saudati ha parlato di Milan e in particolare di Olivier Giroud

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it ha parlato l'ex giocatore del Milan Luca Saudati che su Olivier Giroud ha detto: "Sta riuscendo a dare quei gol che Zlatan Ibrahimovic, per forza di cose, non poteva dare con continuità. Zlatan Ibra è un campione assoluto ma non ha trentacinque partite nelle gambe. La società ha fatto benissimo ad accaparrarsi Olivier Giroud garantendosi qualità ed esperienza". Queste le parole in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it dove ha parlato l'ex giocatore del Milan Luca Saudati che si è espresso su Olivier Giroud.

L'ex giocatore rossonero Luca Saudati si è poi espresso sulla lotta Scudetto

"Difficile dire se sia favorito oppure no, sicuramente ha tutto per giocarsela fino alla fine con Napoli e Inter. Compreso il primo posto meritato". Sulla vittoria di due settimane fa contro il Napoli l'ex giocatore rossonero Luca Saudati ha poi detto: "Non mi aspettavo il risultato pieno allo stadio Diego Armando Maradona e credo che vincere contro gli azzurri abbia dato al Milan una consapevolezza incredibile del potenziale che ha a disposizione. Dopo quella partita la squadra ha qualcosa in più a livello mentale”. Queste le parole ancora in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it di un ex giocatore rossonero come Luca Saudati sulla lotta Scudetto.