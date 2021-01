Novellino: “Questo Milan assomiglia a quello mio del ’79. Mandzukic? Sarebbe un grande acquisto”

MILANO – Nelle ultime ore si è parlato molto dell’interesse del Milan per Mario Mandzukic. L’arrivo di un vice Ibrahimovic è fondamentale per continuare ad alimentare il sogno scudetto. Sul club di via Aldo Rossi e sul possibile ingaggio del croato (se ne parlerà dopo il match di Cagliari) ne ha parlato l’ex giocatore rossonero ed ex allenatore di Reggina, Torino e Avellino Walter Novellino. Il tecnico ha parlato così del club di via Aldo Rossi durante un’intervista rilasciata ai microfoni id TuttoMercatoWe: “Ci sono molte somiglianze con la nostra squadra rossonera che vinse lo scudetto nel 1979. Anche noi eravamo giovani e c’erano giocatori esperti come Capello, Bet, Albertosi, Morini che ci aiutavano nei momenti di difficoltà. È un Milan convinto determinato, ha tanta qualità, complimenti al tecnico, che ha saputo lavorare bene nonostante tutte le chiacchiere dell’anno passato. A mio parere ha contribuito molto alla crescita anche Ibra che ha dato autostima a tutti“.

Che pensa del possibile arrivo di Mandzukic? – “Bene, vuol dire che sono convinti di voler fare un gran finale di campionato. Servono le alternative e Mandzukic sarebbe una grande alternativa ma può anche giocare con Ibra. Mi piace anche Meité. Tutto l’ambiente crede in qualcosa di bello. Non creerebbe problemi per l’equilibrio dello spogliatoio, porterebbe esperienza e qualità. Si è sempre comportato bene alla Juve anche quando stava fuori. Sarebbe un grande acquisto”

Quale sarà il segreto per andare avanti così? – "Ora serve proseguire con questa continuità, con sicurezza nei propri mezzi e la grande determinazione che c'è adesso. Se sono tutti uniti come si vede è più facile ottenere qualcosa di importante. Forse ora manca un difensore, ma c'è comunque Gabbia che a me piace molto".