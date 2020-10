Notizie Serie A – Mancini: “Bolla come in NBA? Non fattibile in campionato”

MILANO – Anche il commissario tecnico della nazionale italiana, Roberto Mancini, è intervenuto sulla possibilità di una bolla ‘stile NBA‘, anche la per la Serie A. Ecco le se parole ai microfoni di Rai Sport.

“La bolla è una soluzione ottima per quanto riguarda la nazionale. Però mi sembra si possa fare anche diversamente. Noi lo abbiamo fatto per 10-11 giorni, ma farlo in campionato per un anno intero credo sia molto, molto difficile. Si parla di NBA, la loro bolla è stata attuata solo nella parte finale della stagione. Il campionato è lungo, e farlo per undici mesi è impossibile“.