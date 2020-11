Notizie Serie A – Anche Giampaolo positivo al Covid-19

MILANO – Arriva una nuova positività al Covid-19 in Serie A. Si tratta di Marco Giampaolo, ex allenatore del Milan, oggi sulla panchina del Torino. la notizia è stata riportata da Sportmediaset. E’ la seconda positività tra le fila della squadra granata, in pochi giorni. Infatti la squadra di Urbano Cairo era nella bolla preventiva, in albergo senza aver contatti con l’esterno. La presenza del tecnico per la gara contro l’Inter ora è a forte rischio, si attende in ogni caso il comunicato del Torino sulla vicenda.