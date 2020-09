Notizie Calcio – Schick, ufficiale al Bayer Leverkusen

MILANO – Patrik Schick è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. In questa sessione di mercato l’ex Sampdoria era stato accostato anche al Milan, sia nella fase legata al possibile arrivo di rangnick in rossonero, che in quella caratterizzata dalle difficoltà di rinnovo con Zlatan Ibrahimovic. Il suo nome era in orbita Milan anche come possibile alternativa in attacco allo svedese. Niente da fare, il Bayer Leverkusen ha deciso di investire sul ragazzo 26.5 milioni di euro, accontentando la Roma. La notizia del arrivo della punta è stata data sui profili sociale del club tedesco con un video.