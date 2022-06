Il Milan incuriosito da Noa Lang: Maldini non è convinto della sua disciplina

Negli ultimi giorni Noa Lang ha fatto parlare di sé, oltre che per le sue giocate sul rettangolo verde, anche per qualche uscita fuori posto davanti ai microfoni. In Belgio è sotto i riflettori della critica dopo le sue dichiarazioni un po' fuori luogo degli ultimi giorni: “quando me ne sarò andato, mancherò. Ho dato colore al calcio, la prossima stagione piangerete e pregherete che ci sia un nuovo Noa Lang in Jupiler Pro League”. Queste le parole che non sono andate giù agli addetti ai lavori in Belgio. Dichiarazioni che peraltro ha ribadito in un'altra intervista dove lo stesso Noa Lang ha affermato: “Sono un po’ uno showman. Come ho detto, sono sempre me stesso e dico quello che penso. Sarebbe noioso se tu non potessi essere te stesso, non è vero?!”. Insomma: il talento c'è, ma dalle parti di Milanello non si è sicuri al 100% dei comportamenti di questo giovane calciatore.