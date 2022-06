Conosciamo meglio Noa Lang: chi è l’obiettivo di mercato del diavolo?

Noa Lang è uno degli obiettivi di mercato del Milan in vista della prossima stagione. Conosciamo meglio il giocatore olandese

Redazione Il Milanista

Noa Lang è un calciatore olandese classe 2001 in forza al Club Bruges. Di ruolo è un centrocampinsta offensivo o trequartista, ma può giocare anche come ala. Nell'ultima stagione ha totalizzato un totale di 2349 minuti conditi in 31 partite andando in gol 7 volte e sfornando ben 12 assist.

Conosciamo meglio Noa Lang

La classe e l'estro non mancano. Noa Lang è un giocatore che in Belgio ha fatto intravedere giocate da grande calciatore. Un paio di settimane fa gli entourage e il padre del calciatore hanno avuto un colloquio conoscitivo con i dirigenti rossoneri a Casa Milan. Per ora però nessun'offerta ufficiale è stata fatta pervenire al Club Bruges.

Noa Lang ha fatto parlare di sé anche fuori dal campo

Veniamo al suo comportamento fuori dal campo. Negli ultimi giorni, infatti, Noa Lang ha fatto parlare di sé per qualche uscita poco carina davanti ai microfoni. "Ho scaldato il calcio del Belgio. Ve lo dico io: quando me ne sarò andato, mancherò. Ho dato colore al calcio, la prossima stagione piangerete e pregherete che ci sia un nuovo Noa Lang in Jupiler Pro League. Il club ha trovato il mio successore in Nusa, a volte dico scherzando che è l'unico a poter prendere la mia 10... Non so a chi toccherà, però servono spalle larghe. Ora sono pronto a partire". Queste le sue parole a Het Laaste Nieuws in merito al suo addio quasi certo al Còlub Bruges.

Noa Lang ha voluto poi ribadire quanto detto

“Sono un po’ uno showman. Come ho detto, sono sempre me stesso e dico quello che penso. Sarebbe noioso se tu non potessi essere te stesso, non è vero?!”. Queste le sue parole di qualche giorno fa dal ritiro dell'Olanda. Su questi comportamenti riflette il Milan. Vedremo se Maldini sferrerà il colpo decisivo oppure no.

di Sergio Poli