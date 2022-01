Maldini prova il colpo Noa Lang: la concorrenza è serrata!

Il Milan è sempre molto attento all'evolversi delle situazioni legate al mercato. Per l'estate si guarda in Belgio.

Per quanto concerne il colpo in difesa si cerca di stringere il cerchio. Maxime Estevè e Malick Thiaw sono i due profili rimasti in lizza, ma per entrambi la trattativa è complicata. Per il secondo lo Shalke 04 chiede troppi soldi. 10 milioni di euro per un giocatore che milita in Bundesliga 2 sono giudicati troppi e la distanza sembrerebbe incolmabile. Per Maxime Estevè non risultano esserci invece degli aggiornamenti. Il tempo stringe ed è possibile anche che il Milan finisca la sua sessione di mercato invernale senza battere colpi in difesa. La sensazione è che Stefano Pioli possa rimanere con il cerino in mano e con i soli Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Pierrè Kalulu in difesa.