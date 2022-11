Gli auguri social del Milan per l’ex centrocampista olandese |FOTO

Oggi 30 novembre 2022, l'ex rossonero Nigel De Jong compie 38 anni! Un calciatore che i tifosi del Milan non hanno mai dimenticato. Nonostante una parentesi non esattamente brillante dal punto di vista dei risultati, l'olandese ha sempre messo in campo spirito d'appartenenza e determinazione, qualità che non sono mai passate inosservate. Dopo aver lasciato la società meneghina, Nigel ha vestito le maglie di Los Angeles Galaxy, Galatasaray e Mainz prima di finire la carriera in Qatar.