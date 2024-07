Nicolato: “Italia? Ristrutturare significa partire dal basso, ci vorrà tempo”

In esclusiva al Messaggero Veneto ha parlato l'ct della Lettonia ed ex selezionatore delle nazionali azzurre giovanili Paolo Nicolato che ha detto: "Se mi aspettavo un fallimento simile? No di certo, ma non è una novità che da un po’ di tempo non siamo più competitivi. Il livello si è alzato e, per esperienza diretta in queste competizioni, puoi aspettarti di andare incontro a grandi difficoltà. Gli altri Paesi hanno lavorato molto, riducendo il gap nei nostri confronti".