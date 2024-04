Niang: “Al Milan sono molto legato, mi sentivo al centro del progetto”

Oggi all’Empoli con già 4 gol e 1 assist all’attivo su 9 partite, M’Baye Niang è passato anche dal Milan in tre differenti occasioni...

“Al Milan ho imparato e imparare è importante. Ho sbagliato qualche scelta, ma non mi pento. Mi sento ancora benissimo. Solo più maturo di prima”.

I RICORDI DI UNA CARRIERA – “Sono più legato a Milan e Rennes. Bellissimi ricordi. E mi sentivo al centro del progetto. Ho fatto la Champions. Ho avuto al Milan la fiducia di Sinisa Mihajlovic, ma anche con Montella mi sono trovato bene, poi le nostre idee non erano più le stesse. Ma lo stimo tanto”.

