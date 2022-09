Nesta prenderà parte al Trophy Tour: “Ho i colori rossoneri nel cuore”

Il Milan ha deciso di realizzare un Trophy Tour per permettere a tutti i tifosi sparsi nel Mondo di osservare da vicino il 19esimo scudetto vinto lo scorso anno. La volontà del Club è di abbattere le distanze con i tifosi e perciò ha realizzato una serie di eventi in collaborazione con Emirates. Il primo evento ci sarà il 4 ottobre a Londra, mentre il secondo si terrà l’8 ottobre a New York.