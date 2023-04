Nesta: “Speravo nel 2-0 perché un solo gol potrebbe non bastare al ritorno”

L'ex difensore del Milan Alessandro Nesta ha parlato della vittoria del Milan. Non solo lui, anche Costacurta e Cannavaro...

Alessandro Nesta , commentatore di Prime Video ed ex difensore del Milan ha parlato di Brahim Diaz dopo la grande prestazione di ieri sera e ha detto: "Io sono sempre stato favorevole alla sua presenza in campo, mi piace molto. Oggi ha fatto molto bene e poi ha un problema molto grosso che lo attende a fine anno: deve scegliere tra Milan e Real Madrid ... ce l'ho nel cuore".

Ancora le sue parole sul Milan

"Sta dimostrando maturità, prende pochi gol, specie dopo il Chelsea. Non è stato brillante in fase di possesso, la partita è stata sporca ma al ritorno sarà dura, io speravo nel 2-0 perché un solo gol potrebbe non bastare".