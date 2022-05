Nesta: “Ritrovo un Milan dalle idee chiare. Tonali, un salto triplo”

Alessandro Nesta, presente a 'San Siro' per Milan-Atalanta, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del match. Ecco le sue dichiarazioni

Redazione Il Milanista

Alessandro Nesta, presente a 'San Siro' per Milan-Atalanta, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima del match. Ecco le sue dichiarazioni integrali sulla partita e non soltanto.

Sul ritornare a 'San Siro': "Grande emozione, tanto tempo che non vengo qui su questo campo. Mi fa un effetto particolare. Con questo caldo mi ricorda lo Scudetto vinto nel 2004 contro la Roma".

Sul Milan di oggi: "Si è ricreato lo spirito di una volta, l'appartenenza - mancata per qualche anno - che fa la differenza. Altre squadre hanno speso di più, hanno rose più lunghe, ma quando si crea questo spirito, c'è questa appartenenza, puoi fare qualsiasi cosa".

Sui meriti di Stefano Pioli in questo Milan: "La continuità che ha dato, la mentalità. Nelle partite dentro-fuori, dai punti pesantissimi, la squadra reagisce sempre alla grande. In una stagione ci sta che ogni tanto cadi ... ".

Su Pierre Kalulu e Fikayo Tomori: "Sono tutti e due centrali moderni. Si va ormai in pressione alta, con tanto spazio dietro alle spalle. Hanno fisicità che permette alla squadra di stare alta. Oggi sono fondamentali".

Sui progressi di Sandro Tonali: "Per me nell'ultimo anno ha fatto un salto triplo. Si è preso in mano il Milan sotto l'aspetto del carisma. Farlo in uno stadio del genere, che non è uno stadio qualunque, non è da tutti. Con questa personalità può non avere limiti"

Su quanto ci si gioca oggi: "Quando inizia a fare caldo, c'è chi piange e chi gioisce. Oggi è una giornata calda. Oggi ci si gioca tanto, la storia, il lavoro di un anno. Devi arrivare mentalmente perfetto per non cadere e per fare la partita giusta".

Su cosa deve fare il Diavolo per vincere: "Devi arrivare mentalmente perfetto, senza minimi dubbi o incertezze. E poi non bisogna mai perdere l'identità. Questa squadra è fatta per attaccare, per giocare le partite a viso aperto. Deve andare così in campo".

Su come ritrova il Milan dieci anni dopo: "Lo ritrovo con idee chiare. La società ha idee chiare, ha creato un percorso. Sta andando dritta, i risultati danno ragione. Quando hai idee chiare, anche con qualche soldo in meno puoi fare grandi cose".