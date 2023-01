Nesta: “Il Milan deve intervenire nella panchina, non può friggere sempre..”

“Theo è pronto per una grande squadra, ora bisogna anche pesare cosa ha lasciato il mondiale. Lo vedo come un giocatore che può giocare nelle squadre più forti d’Europa, magari in altri contesti rende anche di più. Leao come potenzialità può giocare ovunque, ma per me ancora non riconosce lo spazio, continua a venir dentro ma lo capiscono. Thiago Silva a Londra l’ha capito tre ore prima e lo chiudeva con la sigaretta. Con la gamba che ha deve attaccare lo spazio senza pallone nei piedi. però alto livello, se fa questo step può giocare ovunque anche lui. Sono due giocatori straordinari”.