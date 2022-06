Qui Nazionali – Straperde l’Italia, Krunic trascina la Bosnia

L'Italia è stata travolta dalla Germania nella partita di ieri sera di Nations League. Netto 5-2 dei tedeschi sugli Azzurri

“Successo cruciale per la Bosnia di Rade Krunić, autore dell'assist decisivo per il 3-2 grazie al quale la sua Nazionale ha superato la Finlandia restando al comando del Gruppo 3 di Lega B (8 punti). Rade in campo per 90'. Titolare e impiegato per l'intera gara anche Davide Calabria, con gli uomini del CT Mancini puniti severamente dalla Germania al Borussia Park di Mönchengladbach: 5-2 per i tedeschi”.

L'italia viene dominata

“La prima sconfitta in questa edizione della UEFA Nations League per l'Italia coincide con l'abbandono della vetta del Gruppo 3 di Lega A adesso occupata dall'Ungheria, protagonista di un 4-0 in Inghilterra. Azzurri sorpassati anche dalla stessa Germania e ora terzi a quota 5 punti. Rimane imbattuta e in corsa per un posto in Lega A la Bosnia, che difende il primato e resta a +1 sul Montenegro. Nelle altre gare della serata, non ha giocato Alexis Saelemaekers nell'1-0 del Belgio sulla Polonia. Non hanno preso parte ai rispettivi match, invece, Tonali (squalificato), Florenzi e Tomori”. Questo il comunicato del Milan.

Anche la Francia di Maignan ha perso

“Rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in questa edizione della UEFA Nations League la Francia, che cade 0-1 in casa contro la Croazia. Allo Stade de France di Parigi torna titolare Mike Maignan tra i padroni di casa, dopo la presenza nella gara d'andata sempre contro i croati. Il gol che decide la gara arriva al 5': calcio di rigore trasformato da Modrić, Maignan tocca ma non basta. Nella ripresa è monologo francese alla ricerca del pari, con Mike attento a sventare i tentativi di Budimir e Majer in ripartenza. Turno di riposo invece per Theo Hernández. Francia che, complice la sconfitta interna, perde terreno ed è aritmeticamente esclusa dalla corsa al primo posto. Nell'altra gara del Gruppo 1 infatti, la Danimarca liquida per 2-0 l'Austria e sale a quota 9 punti, mentre i transalpini restano al quarto posto a quota 2”, dice il comunicato del Milan.