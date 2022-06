Le punte del futuro: Nasti e Lazetic illuminano l’ Euro Under 19

Il walzer degli attaccanti è da sempre un tema caldo di ogni sessione di mercato. Tra le file rossonere si studia l'erede di Ibra.

Redazione Il Milanista

Il walzer degli attaccanti è da sempre un tema caldo di ogni sessione di calciomercato. Anche tra le file rossonere si studia su chi potrà essere l'erede di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, una volta che questi avranno appeso gli scarpini al chiodo. Certamente tra le fila del vivaio rossonero non mancano i talenti che possono essere coltivati e fatti crescere. Stiamo parlando di Marko Lazetic e Marco Nasti, entrambi impegnati nell'Europeo under 19 che ha preso il via in Slovacchia nel fine settimana e che può essere per loro grande occasione di crescita e vetrina per mettersi in mostra.

Sia Lazetic, arrivato al Milan a gennaio e che in rossonero ha giocato soprattutto in Primavera, che Nasti, bomber del vivaio rossonero e trascinatore della squadra fino alla salvezza ottenuta all'ultima giornata, sono partiti titolari nelle rispettive gare di esordio. Per il serbo classe 2004 grande debutto contro Israele, condito dal gol dopo appena sette minuti di gioco: movimento a uscire in area di rigore, controllo e tiro. Poi l'esultanza da surfer alla Leao che si è pure complimentato sui social. Per il centravanti italiano, maglia da titolare e novanta minuti in cui ha trovato l'assist per il gol vittoria di Volpato.

Il Milan quindi osserva anche in casa per regalarsi a costo zero il bomber del futuro, cresciuto e coltivato in casa.