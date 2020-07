Napoli, Manolas: “Abbiamo raggiunto un equilibrio e una mentalità importanti”

Napoli, parla Manolas

MILANO – Kostas Manolas, difensore del Napoli, si è così espresso dopo il successo sul Genoa: “Abbiamo raggiunto un equilibrio e una mentalità importanti. Stiamo crescendo gara dopo gara. Creiamo sempre più palle gol e ne subìamo di meno. Oggi affrontarci non è facile per nessuno, anche stasera abbiamo dimostrato di essere solidi e padroni del campo per molti tratti dell’incontro”.

Sulla sfida contro il Barcellona: “C’è tempo prima della Champions, però sarà dura anche per loro. Adesso pensiamo a continuare su questa strada in campionato”

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live