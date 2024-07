Napoli ed altri club su Brescianini: il Milan ha il 50% sulla rivendita

Con l'arrivo di Antonio Conte in panchina il Napoli è pronto ad intervenire seriamente sul mercato. Dopo aver quasi chiuso l'operazione Alessandro Buongiorno con il Torino, è pronto a mettere le mani su un calciatore del Frosinone. Parliamo di Brescianini, ex centrocampista del Milan, passato in estate ai ciociari. I rossoneri osservano interessati, dopo averlo ceduto per soli 200mila euro al Frosinone, il Diavolo si è comunque garantito il 50% della futura rivendita. Il Napoli, comunque, non sarebbe l'unica squadra di Serie A sulle tracce del centrocampista, che interesserebbe e non poco anche ad Atalanta e Fiorentina.