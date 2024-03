Nainngolan: “Milan, occhio al quarto posto è già tanto se arriva…”

Le parole di Nainngolan:

“Mancano 9 partite, vuol dire che il Milan deve fare 5 vittorie in più dell’Inter: secondo voi l’Inter perde 5 partite? Mai, mai. Anche se il Milan le vince tutte per me non ci arriva uguale. Ma poi l’Inter ha perso una partita in un anno e dovrebbe perderne 5 per perdere lo scudetto? Ma dai. Secondo me il Milan è già tanta roba se arriva tra le prime quattro: l’Atalanta e la Roma stanno andando forte, la Juve è sempre lì”.