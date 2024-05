Mussa: “Essendo Fonseca tecnico di seconda fascia rischia subito che…”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il mister Giovanni Mussa che sul ha detto: "La variabile sarà il tempo e la pazienza. Però rischia Fonseca , perché se non va bene subito lui è di seconda fascia e con l'ambiente rischia. A Motta qualcosa di più concederanno, perché lo sanno che è uno emergente e non uno già fatto".

Su Conte

"Conte non si discute, rigenererà la squadra con 3-4 inserimenti. Se uno di questi sarà Lukaku, che è diverso Osimhen ma è sufficientemente forte per fare un campionato di livello in Serie A. Non mi fa impazzire, ma nello schema mentale che ha Conte con lui farà benissimo".