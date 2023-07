Milan, Musah parte per il ritiro del Valencia: la situazione

Il centrocampista statunitense classe 2002 è uno degli obiettivi del calciomercato del Milan, ma il Valencia ha deciso di portarlo in ritiro

Il Milan continua a mettere a segno colpi sul mercato . Ieri c'è stata la presentazione del nuovo innesto del centrocampo, Tijjani Reijnders , arrivato dall' AZ Alkmaar . Ma la rivoluzione a centrocampo non è finita qui.

Nel mirino dei rossoneri infatti rimane sempre Yunus Musah. La trattativa però non è ancora vicina alla chiusura. Il Valencia infatti ha reso nota la lista dei convocati del tecnico Ruben Baraja per il ritiro in Slovacchia e Svizzera e il centrocampista americano è incluso.