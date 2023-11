Di nuovo Musah: “Per me è bello essere chiamato ‘nuovo Kessie’, però…”

In esclusiva a SportMediaset ha parlato Yunus Musah che ha detto: “ Pulisic? È bellissimo giocare con lui qua. Vedere le sue qualità che sta mettendo in mostra anche al Milan ".

"Per loro è una cosa grandissima che ci siamo io e Christian qua al Milan , una squadra grandissima. Questo aiuta tanto la crescita del calcio in America : dà fiducia ai ragazzi che crescono là, che sanno che possono farcela".

Sul paragone con Kessie

"Per me è bello essere chiamato 'nuovo Kessie' anche perché è stato un giocatore molto bravo per il Milan, quindi è una cosa positiva. Però io cerco di giocare il mio gioco e poi aiutare il Milan, come ha fatto anche lui in passato".